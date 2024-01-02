Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Киеве прогремела серия мощных взрывов

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал «Общественное».
Киев
Источник: Reuters

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в публикации.

Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе <…> Раздаются взрывы на Оболони», — написал он в Telegram-канале.

Позже Кличко добавил, что экстренные службы направились в Печерский район. Как пишут СМИ, там горит многоэтажка.

По информации издания «Страна.ua», в Киеве продолжаются «очень громкие взрывы», в некоторых районах пропало электричество.

Кроме того, сообщается о взрывах в других регионах — в Кропивницком, Харькове, в Винницкой области.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 07:23 мск по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.