В Киеве прогремела серия мощных взрывов

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в публикации.
Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе <…> Раздаются взрывы на Оболони», — написал он в Telegram-канале.
Позже Кличко добавил, что экстренные службы направились в Печерский район. Как пишут СМИ, там горит многоэтажка.
По информации издания «Страна.ua», в Киеве продолжаются «очень громкие взрывы», в некоторых районах пропало электричество.
Кроме того, сообщается о взрывах в других регионах — в Кропивницком, Харькове, в Винницкой области.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 07:23 мск по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.