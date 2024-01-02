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Пискарев счел поздравление посольства США вмешательством во внутренние дела РФ

Опубликованное посольством США в Москве поздравление россиян с новым годом является вмешательством во внутренние дела РФ, утверждает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев. По его словам, часть видео с поздравлением сопровождается «аудиорядом с незаконных протестных акций» против военной операции на Украине.
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Источник: AP 2023

31 декабря посольство США в РФ опубликовало в Telegram новогоднее поздравление народу России. В ролике длительностью около минуты говорится о готовности Вашингтона к диалогу «со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего». Посольство США заявило, что «российские граждане, как и граждане любой страны, заслуживают жить в мире, процветании и безопасности».

Пискарев раскритиковал это поздравление. Он, в частности, заявил о «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде». «Сообщение о готовности “к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего” является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — приводятся слова депутата в пресс-релизе комиссии Госдумы, опубликованном в Telegram.

Комиссию по расследованию фактов вмешательства других стран в дела России создали в 2019 году. В числе ее задач — «изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства», а также разработка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства.

Лаура Кеффер

Госдума