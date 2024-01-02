Пискарев счел поздравление посольства США вмешательством во внутренние дела РФ

Пискарев раскритиковал это поздравление. Он, в частности, заявил о «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде». «Сообщение о готовности “к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего” является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — приводятся слова депутата в пресс-релизе комиссии Госдумы, опубликованном в Telegram.