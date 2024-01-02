Пискарев счел поздравление посольства США вмешательством во внутренние дела РФ

31 декабря посольство США в РФ опубликовало в Telegram новогоднее поздравление народу России. В ролике длительностью около минуты говорится о готовности Вашингтона к диалогу «со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего». Посольство США заявило, что «российские граждане, как и граждане любой страны, заслуживают жить в мире, процветании и безопасности».
Пискарев раскритиковал это поздравление. Он, в частности, заявил о «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде». «Сообщение о готовности “к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего” является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — приводятся слова депутата в пресс-релизе комиссии Госдумы, опубликованном в Telegram.
Комиссию по расследованию фактов вмешательства других стран в дела России создали в 2019 году. В числе ее задач — «изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства», а также разработка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства.
Лаура Кеффер