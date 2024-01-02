Мэр Омска Шелест рассказал, что строительство дома для переселенцев не отстает от графика

В своем телеграм-канале глава города упомянул, что новый подрядчик продолжает работы. Напомним, из-за срыва сроков контракт с «Домостроительным комбинатом-3» власти расторгли, и теперь строительство ведет «СМУ-1».
«Параллельно возводятся оставшиеся этажи 10-этажной секции, ведется монтаж системы отопления, разводка труб водоснабжения и канализации, прокладка электросетей. Все необходимые материалы поступают на стройплощадку своевременно, подрядчик идет в своем графике». — отметил Сергей Шелест.
На сегодня стоимость строительства составляет 485,27 миллионов рублей. Сдать дом вместо лета 2023 года теперь должны 15 июня 2024-го.
Напомним, «ДСК-3» суд оштрафовал на 8,5 миллионов рублей за срыв сроков строительства. Ввода дома ждут 218 семей, проживающих в аварийном жилье.
Тем временем в другой новостройке для переселенцев из ветхого жилья в Омске прорвало трубы отопления. Мэрия обвинила в ЧП собственников квартир.