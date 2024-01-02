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Мэр Омска Шелест рассказал, что строительство дома для переселенцев не отстает от графика

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе строительства дома для переселенцев из ветхого жилья по 6-й Станционной.
Источник: соцсети

В своем телеграм-канале глава города упомянул, что новый подрядчик продолжает работы. Напомним, из-за срыва сроков контракт с «Домостроительным комбинатом-3» власти расторгли, и теперь строительство ведет «СМУ-1».

«Параллельно возводятся оставшиеся этажи 10-этажной секции, ведется монтаж системы отопления, разводка труб водоснабжения и канализации, прокладка электросетей. Все необходимые материалы поступают на стройплощадку своевременно, подрядчик идет в своем графике». — отметил Сергей Шелест.

На сегодня стоимость строительства составляет 485,27 миллионов рублей. Сдать дом вместо лета 2023 года теперь должны 15 июня 2024-го.

Напомним, «ДСК-3» суд оштрафовал на 8,5 миллионов рублей за срыв сроков строительства. Ввода дома ждут 218 семей, проживающих в аварийном жилье.

Тем временем в другой новостройке для переселенцев из ветхого жилья в Омске прорвало трубы отопления. Мэрия обвинила в ЧП собственников квартир.