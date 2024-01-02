Владимир Путин наградил военнослужащего из Менделеевска личным табельным оружием

«Я подумал: как же мы с вами встретимся, вы едете [издалека], тоже вроде как не по-русски. Поэтому в конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие. И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, в то же время чтобы всегда можно было носить с собой, причем на любом виде одежды. И, мне кажется, хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт, значок, он из правильного металла сделан, очень красиво, нашими мастерами сделан в Ярославле. Я думаю, что вам понравится», — пояснил Владимир Путин.