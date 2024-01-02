Василий Голубев встретился с многодетной семьей Безкоровайных

Лия Безкоровайная и сама выросла в многодетной семье. У ее родителей 16 детей и 91 внук. Сейчас Лия Александровна занимается воспитанием детей, является членом совета родителей в местной школе и помогает с организацией общешкольных и районных мероприятий для детей.