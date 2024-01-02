Василий Голубев встретился с многодетной семьей Безкоровайных

«Лия Александровна Безкоровайная — первая в Ростовской области жительница, которой Президент РФ Владимир Путин присвоил звание “Мать-героиня”. Семья живет в селе Вареновка Неклиновского района, воспитывает 14 родных детей, младшему из которых нет и года, а старший — закончил техникум», — пишет источник.
Ребята рассказали главе региона о своих увлечениях и успехах в школе. Младшие прочитали стихи.
Лия Безкоровайная и сама выросла в многодетной семье. У ее родителей 16 детей и 91 внук. Сейчас Лия Александровна занимается воспитанием детей, является членом совета родителей в местной школе и помогает с организацией общешкольных и районных мероприятий для детей.
Василий Голубев поблагодарил родителей за их труд, вручил детям новогодние подарки и пообещал приехать в гости. Для ребят организовали экскурсию по Ростовскому зоопарку и встречу с Дедом Морозом.
«Президент России объявил 2024-й Годом семьи. Особое восхищение вызывают супруги, сумевшие пронести свои чувства друг к другу через десятки лет. Безусловного уважения заслуживают многодетные семьи, взявшие на себя большую ответственность и непростой родительский труд», — отметил губернатор.
Напомним, за 10 лет на Дону удвоилось число многодетных семей. Сейчас их почти 45 тысяч. В регионе реализуется много проектов, направленных на укрепление семьи, создание условий для рождения и воспитания детей.