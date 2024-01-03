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Губернатор Хабаровского края позавтракал с семьей и портретами президента

Михаил Дегтярев одел всю свою семью в мерч с Владимиром Путиным.
Источник: Соцсети

В 2024 год провозглашён годом семьи. В связи с чем глава региона проводит время новогодних каникул в кругу собственной семьи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Глава региона записал новогоднее видео вместе со своей семьей. На нем сам чиновник, его жена и дети сидят за столом. Между родственниками происходит такой разговор:

— Какие у нас события в Новом Году? — спрашивает Дегтярев.

— Выборы президента, — отвечает один из сыновей.

— Правильно. Владимир Владимирович Путин идет на выборы. Что мы ему пожелаем в Новом году, Василий?

— Здоровья, счастья и чтобы его обязательно переизбрали!

— Молодец. За Путина в Новом году!

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