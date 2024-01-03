Губернатор Хабаровского края позавтракал с семьей и портретами президента

В 2024 год провозглашён годом семьи. В связи с чем глава региона проводит время новогодних каникул в кругу собственной семьи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Глава региона записал новогоднее видео вместе со своей семьей. На нем сам чиновник, его жена и дети сидят за столом. Между родственниками происходит такой разговор:
— Какие у нас события в Новом Году? — спрашивает Дегтярев.
— Выборы президента, — отвечает один из сыновей.
— Правильно. Владимир Владимирович Путин идет на выборы. Что мы ему пожелаем в Новом году, Василий?
— Здоровья, счастья и чтобы его обязательно переизбрали!
— Молодец. За Путина в Новом году!