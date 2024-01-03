Токаев отверг слухи о намерении вновь избраться на пост президента Казахстана

Летом 2022 года в стране прошел референдум о внесении поправок в Основной закон. Положительно высказалось почти 80 процентов населения Казахстана. Согласно новым нормам президент избирается на один семилетний срок, его родственники не могут занимать высокие государственные посты, кроме того, из текста Конституции убрано упоминание первого президента республики Нурсултана Назарбаева.