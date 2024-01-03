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Глава Минэнерго России подарил 12-летнему казанцу экскурсию на Нижнекамскую ГЭС

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов исполнил мечту 12-летнего мальчика из Казани. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.

В рамках акции «Елка желаний» Демид попросил устроить для него экскурсию по Нижнекамской ГЭС. Мальчику рассказали о ее устройстве, о том, как генерируется энергия.

Также министр подарил велосипед 11-летней Василисе из Костромы.