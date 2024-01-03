Оппозиция Молдавии призвала власти объяснить причину задержки зарплаты

«Партия “Шанс” направила в правительство Молдавии официальный запрос. Мы требуем разъяснить, почему сотрудникам стратегического объекта страны месяцами задерживают зарплату. Речь о железнодорожниках, у которых не было денег даже на конфеты своим детям в Новый год», — говорится в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале партии.