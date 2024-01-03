Татьяна Голикова подарила велосипед 7-летней дочери участника СВО из Екатеринбурга

— Для Софьи и ее родных устроили новогоднее чаепитие в правительстве Свердловской области. Девочка рассказала Татьяне Голиковой, что с трех лет занимается танцами, и особенно любимым направлением стали для нее русские народные танцы. Вице-премьер пообщалась с семьей Софьи и поздравила их с Новым годом, — передает сайт правительства РФ.