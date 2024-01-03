Татьяна Голикова подарила велосипед 7-летней дочери участника СВО из Екатеринбурга

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова исполнила желание семилетней девочки из Екатеринбурга. Голикова сняла шар с просьбой Софьи о велосипеде в качестве подарка. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ.
Кстати, Софья — дочка участника специальной военной операции. Она мечтала получить розовый велосипед. Общение девочки с Татьяной Голиковой происходило по видеосвязи.
— Для Софьи и ее родных устроили новогоднее чаепитие в правительстве Свердловской области. Девочка рассказала Татьяне Голиковой, что с трех лет занимается танцами, и особенно любимым направлением стали для нее русские народные танцы. Вице-премьер пообщалась с семьей Софьи и поздравила их с Новым годом, — передает сайт правительства РФ.
На этом новогоднее чудо не закончилось. Также подарки от вице-премьера получили четыре брата Софьи.