Назначен новый генеральный консул Узбекистана в Стамбуле

Шерзоду Абдуназарову 41 год. Он окончил Университет мировой экономики и дипломатии и Высшую школу анализа и прогнозирования. С 2007 года занимал различные должности в системе Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли (ныне — Министерство инвестиций, промышленности и торговли) и Министерства иностранных дел. До назначения работал первым секретарем в этом же генеральном консульстве.