Назначен новый генеральный консул Узбекистана в Стамбуле

Шерзоду Абдуназарову 41 год. Он окончил Университет мировой экономики и дипломатии и Высшую школу анализа и прогнозирования. С 2007 года занимал различные должности в системе Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли (ныне — Министерство инвестиций, промышленности и торговли) и Министерства иностранных дел. До назначения работал первым секретарем в этом же генеральном консульстве.
В консульский округ генерального консульства Узбекистана входят Стамбул, области Турции Айдын, Балыкесир, Биледжик, Бурса, Измир, Кожаэли, Кыркларели, Маниса, Мугла, Сакарья, Текирдаг, Чанаккале и Эдирне, а также Болгария и Румыния.
На своем посту Шерзод Абдуназаров сменил Амирсаида Агзамходжаева, который возглавлял генконсульство в Стамбуле в 2020—2023 годах, а теперь назначен послом Узбекистана в Польше.