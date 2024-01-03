Лукашенко подписал новый закон в сфере ЖКХ

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации», сообщает пресс-служба главы государства.
Уточняется, что изменения законов обусловлены необходимостью совершенствовать порядок управления общим имуществом совместного домовладения, обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности жилых домов, их надлежащего содержания.
Уточнен порядок и условия работы организаций собственников. В частности, предусматривается усиление ответственности председателей правлений за нарушение законодательства при предоставлении ЖКУ и услуг по управлению общим имуществом совместного домовладения, а также — за невыполнение требований местных органов власти.
Принятые изменения подразумевают введение новых подходов к перечислению организациями собственников денег на капитальный ремонт. Теперь они будут аккумулироваться только на спецсчетах исполкомов. При этом товариществам собственников предоставлено право перечислять на указанные счета также средства, ранее собранные на своих.
Дополнительно сообщается, что актуализирован механизм назначения уполномоченного лица (организации ЖКХ) и его полномочий.