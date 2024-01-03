Лукашенко подписал новый закон в сфере ЖКХ

Принятые изменения подразумевают введение новых подходов к перечислению организациями собственников денег на капитальный ремонт. Теперь они будут аккумулироваться только на спецсчетах исполкомов. При этом товариществам собственников предоставлено право перечислять на указанные счета также средства, ранее собранные на своих.