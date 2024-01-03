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Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана в связи с жертвами теракта

По словам президента Беларуси, то, что произошло в Кермане, является преступлением, которое сильно нарушает мир и безопасность во всем регионе.
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Источник: AP 2023

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил соболезнования своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси в связи с многочисленными жертвами в результате взрывов во время траурных мероприятий в городе Кермане, сообщила пресс-служба главы государства.

В соболезновании отмечается, что в Беларуси с болью и скорбью восприняли известие о погибших у кладбища города.

«Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления экстремизма и терроризма. То, что произошло, является преступлением, которое сильно нарушает мир и безопасность не только в Иране, но и во всем регионе».

сказано в соболезновании.

От имени соотечественников и себя лично президент Беларуси выразил соболезнования семьям погибших, высказал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также адресовал слова поддержки президенту Ирана и народу этой страны.

Что произошло в Иране.

Взрывы прогремели в среду во время траурного шествия по случаю четвертой годовщины гибели генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением КСИР (элитные подразделения ВС Ирана). Взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе.

Заместитель губернатора провинции Керман Рахман Джалали назвал произошедшее терактом. По последним данным, погибли 103 человека.

Правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране.

Лукашенко Александр