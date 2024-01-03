Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана в связи с жертвами теракта

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил соболезнования своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси в связи с многочисленными жертвами в результате взрывов во время траурных мероприятий в городе Кермане, сообщила пресс-служба главы государства.
В соболезновании отмечается, что в Беларуси с болью и скорбью восприняли известие о погибших у кладбища города.
«Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления экстремизма и терроризма. То, что произошло, является преступлением, которое сильно нарушает мир и безопасность не только в Иране, но и во всем регионе».
От имени соотечественников и себя лично президент Беларуси выразил соболезнования семьям погибших, высказал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также адресовал слова поддержки президенту Ирана и народу этой страны.
Что произошло в Иране.
Взрывы прогремели в среду во время траурного шествия по случаю четвертой годовщины гибели генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением КСИР (элитные подразделения ВС Ирана). Взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе.
Заместитель губернатора провинции Керман Рахман Джалали назвал произошедшее терактом. По последним данным, погибли 103 человека.
Правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране.