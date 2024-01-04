Politico: в штабе Байдена требуют от него добиться прекращения огня в Газе

Анонимные сотрудники предвыборного штаба подтвердили Politico подлинность обращения и заявили, что подготовили его из чувства «моральной ответственности». По их словам, политика Байдена в отношении ближневосточного конфликта, в том числе отрицание необходимости прекращения огня, может оттолкнуть от него избирателей. «Все сложнее и сложнее за него голосовать, когда они так разочарованы его подходом к этому конфликту», — отметил один из сотрудников штаба президента-демократа.