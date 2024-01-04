Мейрлан Раханов назначен председателем Комитета информации

Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Раханов Мейрлан Акылбекович родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды.
В 2012 году работал ведущим специалистом налогового управления Карагандинской области.
С 2012 по 2013 год работал главным специалистом управления внутренней политики акимата Карагандинской области.
С 2013 по 2016 год — эксперт, главный эксперт управления печатных СМИ Комитета информации.
С 2016 по 2021 год — эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК.
С июля 2021 по декабрь 2023 года был заведующим сектором пресс-службы президента РК.