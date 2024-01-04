Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Согласно одному из пунктов указа, супруги и дети инострацев, которые на основании службы в ВС подают документы о приеме в гражданство России, также должны предоставить медицинские справки «подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих».