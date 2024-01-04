Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

«С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <…> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях», — говорится в указе.
Также российский паспорт смогут получить иностранцы, проходящие во время спецоперации военную службу в ВС или воинских формированиях, а также бойцы, уволившиеся из армии в этот же период.
Такое же право есть и у супругов и детей военных с иностранным гражданством.
Кроме того, в документе прописано, что иностранцы, подающие документы на получение российского гражданства, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию.
Согласно одному из пунктов указа, супруги и дети инострацев, которые на основании службы в ВС подают документы о приеме в гражданство России, также должны предоставить медицинские справки «подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
Также им потребуется сертификат об отсутствии ВИЧ.