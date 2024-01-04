Экономические агенты Приднестровья будут платить таможенную пошлину на общих основаниях

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. В связи со вступлением в силу обновленного Таможенного кодекса Республики Молдова, начиная с января 2024 года все экономические агенты, в том числе из Приднестровского региона, должны будут оплачивать таможенные пошлины на общих основаниях, сообщили в Таможенной службе.