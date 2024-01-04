Экономические агенты Приднестровья будут платить таможенную пошлину на общих основаниях

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. В связи со вступлением в силу обновленного Таможенного кодекса Республики Молдова, начиная с января 2024 года все экономические агенты, в том числе из Приднестровского региона, должны будут оплачивать таможенные пошлины на общих основаниях, сообщили в Таможенной службе.
Изменения вводятся в соответствии с рекомендациями и предпочтениями, указанными в международных договорах и соглашениях, частью которых является Молдова.
В ведомстве подчеркнули, что было отменено действие статьи 4, части 6 закона № 1380/1997 о таможенном тарифе, согласно которой «операции по импорту-экспорту, осуществляемые экономическими агентами, находящимися на территории Республики Молдова и не имеющими налоговых отношений с ее бюджетной системой, осуществляются способом, утвержденным правительством».
Это означает, что приднестровские экономические агенты далее будут оплачивать таможенные сборы наравне компаниями Правобережья.
«С целью обеспечения принципа справедливости для всех представителей деловой среды Республики Молдова, таможенная пошлина должна взиматься в соответствии с законом № 172/2014 Об утверждении комбинированной товарной номенклатуры», — добавили в Таможенной службе.