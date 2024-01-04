Лукашенко призвал нового министра не врать о состоянии экономики

«Легко не будет. Будет тяжело, особенно в этом году. Не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом. Не потому, что кто-то чего-то хочет. Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну, а если получится — убедить людей в том, что лучше нас не будет. Говорю открытым текстом в начале года. И министерство ваше должно сыграть здесь существенную роль», — отметил белорусский лидер.