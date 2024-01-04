В Узбекистане усилят работу по водосбережению — подробности

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане повысят эффективность пользования водой в сельском хозяйстве. Соответствующие предложения представили Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.
Отмечалось, что в последние годы на капельное и дождевальное орошение перевели соответственно 472 тыс. и 48 тыс. гектаров земель, на 97 тыс. гектаров внедрили водосберегающие технологии. Лазерное нивелирование выполнили на 649 тыс. гектаров.
В результате этих мер только в 2023 году удалось сэкономить 2 млрд кубометров воды. Это равно годовому потреблению воды Бухарской области.
«Расширению масштабов этой работы препятствуют отдельные проблемы в сфере. К примеру, действие полномочий районных ирригационных отделов ограничено межхозяйственными каналами. Службы поставки воды финансируются не вполне эффективно. Кредиты коммерческих банков, выделяемые на внедрение сберегающих технологий, не привлекательны для фермеров».
В связи с этим, на базе районных ирригационных отделов и профильных служб планируют организовать госучреждения «Сув етказиб бериш хизматлари». Их обеспечат экскаваторной и другой техникой, что позволит вдвое удешевить обслуживание оросительных сетей.
В планах также проведение инвентаризации всех оросительных сетей, закрепление их за владельцами и разработка единого идентификационного номера.
«С этого года платеж за 1 кубометр воды, поставляемый до поля, установлен в размере 100 сумов. Пришло время изменить устоявшийся в сознании многих людей стереотип о том, что вода бесплатна».
Для этого предложено организовать расчеты с водопотребителями по дифференцированному принципу. Так, с 2025 года к фермерам, установившим счетчики воды и внедрившим сберегающие технологии, планируют применять понижающий коэффициент налога, а к тем, кто этого не сделал, наоборот, повышающий коэффициент. Вместе с тем отменят плату за услуги поставки воды.
Также речь шла о дальнейшем стимулировании внедрения водосберегающих технологий.
Как отмечалось, для этих целей откроют льготную кредитную линию. В частности, кредиты будут выделять по ставке 14% сроком на 5 лет с двухлетним льготным периодом. Для проектов в Каракалпакстане и Хорезмской области ставка составит 10%. Залог имущества от фермеров при получении таких кредитов требовать не будут.
Вместе с тем предусмотрена возможность получения кредитов в режиме онлайн. К примеру, «Агробанк» разработал систему «Suvkredit.uz». На подрядчиков планируют возложить дополнительные обязательства, такие как строительство водосберегающих технологий только на основе рабочего проекта, предоставление не менее двухлетней гарантии на установленные системы и оказание сервисного обслуживания в течение не менее 5 лет. Подрядчиков, не соответствующих этим требованиям, не будут включать в систему.
«Сегодня за каждый гектар, на котором внедрены системы водосбережения, предоставляется субсидия в размере 8 млн сумов. До сих пор 50% этой суммы выплачивалось в год установки технологии, а остальная часть выплачивалась в следующем году. Данное условие также планируется упростить, выплачивая субсидию в полном объеме в том же году, в котором была установлена технология».
Мирзиёев одобрил эти предложения, дав соответствующие указания.