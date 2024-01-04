В Узбекистане усилят работу по водосбережению — подробности

Вместе с тем предусмотрена возможность получения кредитов в режиме онлайн. К примеру, «Агробанк» разработал систему «Suvkredit.uz». На подрядчиков планируют возложить дополнительные обязательства, такие как строительство водосберегающих технологий только на основе рабочего проекта, предоставление не менее двухлетней гарантии на установленные системы и оказание сервисного обслуживания в течение не менее 5 лет. Подрядчиков, не соответствующих этим требованиям, не будут включать в систему.