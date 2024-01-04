Украина внесла завод в Советске в список «спонсоров войны»

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло литовский холдинг Vičiūnai Group, владеющий заводом по производству крабовых палочек и продукции из рыбы в Советске, в список «спонсоров войны». Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 января.
«Vici не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет. Это стало основанием для внесения Vičiūnai Group в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении.
Весной 2022 года руководители компании сообщили о планах ухода из России. Компания прекратила все инвестиции в производство, логистику, торговлю и рекламу. Весной 2023 года, по данным литовских СМИ, прибыль от деятельности российского филиала составила 25 млн евро.
Предприятие «Вичюнай Русь» входит в холдинг из 80 фабрик, работающих в 21 стране мира. Кроме того, правительство Калининградской области в 2020 году включило завод в Советске в число системообразующих предприятий региона.