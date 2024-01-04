Новым главой Минздрава назначен Асилбек Худаяров

«Соответствующим указом главы государства на первого заместителя заведующего Департаментом социального развития администрации президента Узбекистан Асилбека Анваровича Худаярова возложено исполнение обязанностей министра здравоохранения», — говорится в сообщении Минздрава.
Асилбек Худаяров сохраняет пост первого заместителя заведующего Департаментом социального развития администрации президента, который занимает с конца октября 2023 года, у него будет совмещенная должность.
Ранее Асилбек Худаяров занимал должность начальника Главного медицинского управления при администрации президента, а также директора Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и первого заместителя министра здравоохранения.