«Кем мне воевать?» Залужный вышел из себя во время выступления в Раде

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный выступал крайне эмоционально во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде, сообщило издание NV.ua.
«Мне нужны люди. <…> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — заявил украинский военачальник.
Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.
Также документ обязывает в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военный комиссариат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится
При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда спорных вопросов.