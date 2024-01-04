«Кем мне воевать?» Залужный вышел из себя во время выступления в Раде

Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.