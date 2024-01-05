Милей пообещал, что результаты его работы будут видны через 15 лет

«Две трети улучшений ты сможешь увидеть через 15 лет. Так что ты их увидишь, ими будут наслаждаться твои дети, а твои внуки будут жить чудесно», — ответил Милей 56-летнему ведущему радиостанции FM Delta, который усомнился в том, что он успеет увидеть «процветающую Аргентину». Ранее президент говорил, что проводимые его правительством реформы позволят достигнуть уровня Ирландии по ВВП на душу населения через 45 лет.