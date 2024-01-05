Лукашенко назвал надежный фундамент благополучия белорусов

Работников и ветеранов организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Кстати, органам по труду и соцзащите 5 января исполнилось 105 лет.
Александр Лукашенко напомнил о социальной направленности политики Беларуси и о том, что в стране построена работающая система поддержки граждан в любых сложных жизненных ситуациях.
— Мы гордимся, что создали и продолжаем формировать надежный фундамент благополучия белорусов, — отметил президент.
Много теплых слов он адресовал тем, кто трудится в социальной защите, назвав их профессионалами не только по долгу службы, но и по зову сердца. По его словам, они каждый день решают непростую задачу помочь и понять.
«Благодаря вашей заботе люди не чувствуют себя одинокими, преодолевают непростые обстоятельства, уверены в том, что справедливость всегда торжествует», — отмечено в поздравлении.
Подытоживая сказанное, Александр Лукашенко пожелал, чтобы добро, сделанное другому, всегда возвращалось сторицей в виде света, радости и добра.