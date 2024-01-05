ЦИК зарегистрировал Слуцкого и Даванкова кандидатами на выборах президента

Первым зарегистрированным кандидатом стал Слуцкий, вторым — Даванков. Оба присутствовали на заседании и получили удостоверения кандидатов из рук Памфиловой.
Ранее 1 января в ЦИК поступили документы для регистрации Слуцкого кандидатом, а Даванков передал свои документы комиссии в тот же день лично. Отметим, что оба кандидата выдвинуты своими партиями.
Всего в ЦИК поступили документы от девяти партий и шести самовыдвиженцев. Четверо «кандидатов в кандидаты» не выполнили требования закона и уже получили отказ, из оставшихся одиннадцати двое представили в комиссию полный пакет предусмотренных законом документов. Среди самовыдвиженцев в предвыборной гонке участвует президент РФ Владимир Путин.
Выборы президента в 2024 году продлятся три дня: голосование будет проходить с 15 по 17 марта.