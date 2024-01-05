ЦИК зарегистрировал Слуцкого и Даванкова кандидатами на выборах президента

Всего в ЦИК поступили документы от девяти партий и шести самовыдвиженцев. Четверо «кандидатов в кандидаты» не выполнили требования закона и уже получили отказ, из оставшихся одиннадцати двое представили в комиссию полный пакет предусмотренных законом документов. Среди самовыдвиженцев в предвыборной гонке участвует президент РФ Владимир Путин.