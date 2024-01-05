Токаев дал оценку работе Мажилиса Парламента РК

«С начала сессии принято и направлено в Сенат 35 законов. Среди них документы, регулирующие реализацию программы “Нацфонд — детям”, а также вопросы недропользования, ведения бизнеса, наставничества и безопасности детей, обеспечения специальной выплаты работникам с вредными условиями труда», — сказал Ерлан Кошанов.