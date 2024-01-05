В Приднестровье назвали экономическим давлением введенные Кишиневом таможенные пошлины

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Неадекватной мерой и формой экономического давления назвали в Приднестровье введение Кишиневом для региона таможенных пошлин с товаров, импортируемых хозяйствующими субъектами региона.
В заявлении, распространенном в пятницу внешнеполитическим ведомством Приднестровья, говорится, что Кишинев, фактически, «обложил приднестровскую экономику “данью”, которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований ни в рамках существующих договорённостей, ни в контексте пресловутых общеевропейских норм и принципов».
«Такая неадекватная мера в очередной раз подчеркивает недоговороспособность молдавской стороны и не имеет ничего общего с цивилизованными политико-дипломатическими подходами в рамках международного переговорного процесса. Расцениваем действия Молдовы не только как форму экономического давления на всех граждан Приднестровья, но и как прямой подрыв общих усилий международных участников, включая Действующее председательство ОБСЕ, направленных на нормализацию диалога сторон», — отмечается в заявлении.
В документе также указано, что «до настоящего времени от политического представителя Молдовы никаких разъяснений по существу проблемы не поступило».
Напомним, с января 2024 года для экономических агентов из Приднестровья отменен особый режим для таможенных экспортно-импортных пошлин. Теперь они должны уплачивать эти сборы наравне с остальными компаниями Молдовы. В Тирасполе заявляли, что это приведет к дополнительным убыткам местных производителей.