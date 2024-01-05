В Приднестровье назвали экономическим давлением введенные Кишиневом таможенные пошлины

«Такая неадекватная мера в очередной раз подчеркивает недоговороспособность молдавской стороны и не имеет ничего общего с цивилизованными политико-дипломатическими подходами в рамках международного переговорного процесса. Расцениваем действия Молдовы не только как форму экономического давления на всех граждан Приднестровья, но и как прямой подрыв общих усилий международных участников, включая Действующее председательство ОБСЕ, направленных на нормализацию диалога сторон», — отмечается в заявлении.