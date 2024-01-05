Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ

«Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список. — Прим. ред.) нашему гостю, <…> если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, <…> кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим», — заявил Кадыров.