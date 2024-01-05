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Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ

ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список пленных он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Источник: РИА "Новости"

«Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список. — Прим. ред.) нашему гостю, <…> если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, <…> кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим», — заявил Кадыров.

Свое предложение Кадыров озвучил на построении силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие санкции» против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.

В ролике один из бывших бойцов ВСУ отметил, что если США выполнят эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома.

Кадыров Рамзан
санкции