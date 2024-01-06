В Крыму заявили о готовности принять лидеров дружественных стран

По его словам, крымчане с удовольствием видели бы у себя лидеров государств, признавших российский статус полуострова. «Напомню, что это Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Северная Корея, Куба. А в принципе — готовы принять и рассмотреть любую заявку от кого угодно. Кроме врагов, естественно. Но они и не попросятся», — подчеркнул глава парламента.