В Крыму заявили о готовности принять лидеров дружественных стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в республике будут рады видеть лидеров дружественных стран мира, в том числе — в рамках празднования десятой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом «Крымская весна — все началось с нас».
«Очень хотелось бы видеть в Крыму Александра Григорьевича Лукашенко (президент Белоруссии — ред.). Если говорить о других современных политических лидерах, то был бы рад приветствовать на крымской земле Си Цзиньпина, премьера Индии Моди, президента ЮАР Рамафосу… Одним словом, саммит БРИКС собирается», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, крымчане с удовольствием видели бы у себя лидеров государств, признавших российский статус полуострова. «Напомню, что это Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Северная Корея, Куба. А в принципе — готовы принять и рассмотреть любую заявку от кого угодно. Кроме врагов, естественно. Но они и не попросятся», — подчеркнул глава парламента.