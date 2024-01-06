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Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области

Мурашко исполнил желание девочки, которая хотела попасть на кремлевскую елку.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание девочки Вероники, которая мечтала побывать на кремлёвской ёлке.

Вероника приехала в Москву из Воронежской области вместе с братом и родителями.

До представления Мурашко встретился с девочкой и её семьёй, расспросил, почему она хотела побывать на ёлке, узнал, чем увлекается ребёнок, и вручил новогодние подарки.

«Пойдем смотреть (елку)», — сказал Мурашко в ходе встречи.

Министр с семьей девочки прогулялся по Кремлевскому дворцу, где проходит елка, и сфотографировался с Вероникой и её братом.