Путин может принять в Казани высоких гостей на «Играх будущего»

В наступившем 2024 году Россия приняла на себя роль председателя объединения стран БРИКС. Саммит глав государств пройдет в Казани. Высоких гостей должен будет принимать Владимир Путин после выборов президентов России. До этого действующий глава государства может посетить Казань и в феврале. Именно тогда в городе стартуют первые в истории международные «Игры будущего», говорится в материале ТАСС про возможные поездки Путина по миру и России.