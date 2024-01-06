В избирательный штаб Путина поступили подписи еще из 25 регионов

Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Они будут проходить в три дня — 15, 16 и 17 марта. Помимо Владимира Путина на участие в выборах также претендуют Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Ирина Свиридова (Демократическая партия России), блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев (оба — самовыдвиженцы).