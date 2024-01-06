Мечту девочки из Башкирии исполнил министр юстиции Константин Чуйченко.

В России продолжается акция «Ёлка желаний». Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил желание 14-летней девочки из Стерлитамака. Ангелина в будущем хочет стать кинологом. Константин Чуйченко организовал подростку экскурсию в кинологический центр, где ей рассказали, как ухаживать за собаками и тренировать их.
Ангелина рассказала, что она хочет воспитывать собак, а также помогать людям, которые заводят питомцев и не знают дальше, что с ними делать.
Ранее новогоднюю мечту мальчика из Башкирии исполнил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов. Бойцы отряда спецназа имени Минигали Шаймуратова и сводного отряда быстрого реагирования «Толпар» подарили юному Коле и его сестре туристическую палатку, коврики и спальные мешки, сообщало информагентство «Башинформ».