Президент Сомали аннулировал пакт Сомалиленда с Эфиопией о порте

Как передает агентство Франс Пресс, этот закон — во многом символический жест недовольства сомалийского правительства. Сомали выступает решительно против притязаний Сомалиленда на независимость, но в реальности незначительно влияет на дела непризнанной республики, у которой есть «свое собственное правительство, силы безопасности и валюта», а также длинная береговая линия на одном из самых оживленных морских путей в мире, указывает агентство.