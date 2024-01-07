Президент Сомали аннулировал пакт Сомалиленда с Эфиопией о порте

Во вторник власти Сомали отозвали посла в Эфиопии после того, как в понедельник Аддис-Абеба подписала «исторический» меморандум о взаимопонимании с непризнанной республикой Сомалиленд, по которому Эфиопия может получить доступ к Красному морю.
«Я подписал закон, аннулирующий незаконный меморандум о взаимопонимании между правительством Эфиопии и Сомалилендом. При поддержке наших законодателей и нашего народа этот закон — иллюстрация нашего обязательства гарантировать наше единство, суверенитет и территориальную целостность согласно международному праву», — цитирует портал заявление президента.
Как передает агентство Франс Пресс, этот закон — во многом символический жест недовольства сомалийского правительства. Сомали выступает решительно против притязаний Сомалиленда на независимость, но в реальности незначительно влияет на дела непризнанной республики, у которой есть «свое собственное правительство, силы безопасности и валюта», а также длинная береговая линия на одном из самых оживленных морских путей в мире, указывает агентство.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной — регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.