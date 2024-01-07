Bloomberg: Трамп планирует снизить налоги для граждан в случае прихода к власти

Агентство обращает внимание на то, что, когда Дональд Трамп был главой государства, он говорил о желании снизить и корпоративный налог с 21% до 15%, однако сейчас от этих намерений политик отказался. Также, по данным источников агентства, Дональд Трамп рассматривает возможность повышения тарифов для граждан после прихода к власти. В предвыборном штабе экс-президента данные источников Bloomberg не комментируют, сам Дональд Трамп детали своей экономической программы пока не раскрывал.
В настоящее время Дональд Трамп является претендентом на выдвижение в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он является безусловным лидером республиканских праймериз (согласно данным опросов, он обходит своего ближайшего конкурента губернатора Флориды Рона Десантиса на 47%), в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года. В общенациональных рейтингах, по данным CNN, господин Трамп сейчас опережает действующего главу государства потенциального кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.
Александр Кислов