Надо достойно прожить предстоящий год — Лукашенко

— Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам, — отметил А. Лукашенко. — Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя. Что мы — хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам, — добавил он.
Президент также призвал обратить внимание на молодежь, которая не видела сложных времен и в советский период, и после распада Советского Союза.
— Они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколения. Им надо об этом рассказать, им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом, — сказал белорусский лидер.