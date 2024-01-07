Надо достойно прожить предстоящий год — Лукашенко

— Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам, — отметил А. Лукашенко. — Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя. Что мы — хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам, — добавил он.