Глава БПЦ назвал цель раскола православия на Украине

«Ведь люди такие же поднимают руку на такого же человека. Это можно осмыслить через духовное слово, через слово Библии, которое показывает, что аналогичная ситуация была и во времена Моисея, когда два соплеменника его между собой враждовали… Но через Евангелие и Библию мы находим ответы и понимание, что зло старается бороться с добром на земле, но оно не может одержать победу, если человек все-таки будет стараться поступать правильно, богоугодно. И даже внешнее поражение добра потом все равно переходит в победу… По большому счету, те события, которые происходят на земле, они будут взвешены, всему будет дана оценка в вечности».