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Мэр Киева Кличко задекларировал дом в Гамбурге

Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года указал в декларации дом в Гамбурге, Германия. Внимание на декларацию обратило внимание украинское издание «Страна». По его данным, дом стоит 227 млн гривен ($6 млн).
Виталий Кличко
Источник: Reuters

Как передает издание, 20 декабря Виталий Кличко получил особняк в собственность в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC. Эта компания принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность Виталия Кличко.

Площадь дома — 750 кв. м. Как отмечает издание, Виталий Кличко владел им еще до того, как вступил в должность мэра. Бывшая супруга Виталия Кличко Наталья Егорова говорила немецким журналистами, что после начала боевых действий на Украине принимает в этом доме украинских беженцев.

Осенью 2023 года на Украине было возобновлено электронное декларирование доходов чиновников во время военного положения. С февраля 2022 года декларирование доходов чиновников на Украине было не обязательным, а добровольным.