Мэр Киева Кличко задекларировал дом в Гамбурге

Площадь дома — 750 кв. м. Как отмечает издание, Виталий Кличко владел им еще до того, как вступил в должность мэра. Бывшая супруга Виталия Кличко Наталья Егорова говорила немецким журналистами, что после начала боевых действий на Украине принимает в этом доме украинских беженцев.