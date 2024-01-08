«Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — сказал собеседник агентства.
Пушилин напомнил, что земли Николаевской области были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства, бывшего вассалом Османской империи. «Русский этот город или нет?» — риторически спросил он.
По мнению главы ДНР, президент России Владимир Путин заявил об этом очень четко.
«Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение», — добавил Пушилин.
В конце декабря зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Одессу, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев русскими городами, «как и многие другие временно оккупированные».
«Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры в 2024 году на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.