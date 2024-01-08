Глава Башкирии рассказал, как переболел коронавирусом в прошлом году

Глава Башкирии Радий Хабиров во время беседы с журналистами в Бирске рассказал, почему в республике не вводят ограничения из-за распространения коронавируса.
Накануне глава региона побывал на гастрономическом фестивале в Бирске, где в беседе с журналистами рассказал, как переболел коронавирусом в конце прошлого года. Хабиров подчеркнул, что на данный момент роста заболеваемости COVID-19 в республике не наблюдается, поэтому никаких ограничительных мер на массовые мероприятия власти не вводят.
— Но поберечься надо бы всем. Коронавирус научились лечить, буквально за неделю все у меня прошло. Сейчас и противовирусные препараты есть хорошие, и врачи научились с ним бороться. Но людям поберечься надо, — цитирует Хабирова ИА «Башинформ».
Напомним, в день Рождества Христова глава региона прибыл в Бирск на гастрономический фестиваль «Бирские пельмени», где пообщался с жителями и гостями города.