Глава Башкирии рассказал, как переболел коронавирусом в прошлом году

— Но поберечься надо бы всем. Коронавирус научились лечить, буквально за неделю все у меня прошло. Сейчас и противовирусные препараты есть хорошие, и врачи научились с ним бороться. Но людям поберечься надо, — цитирует Хабирова ИА «Башинформ».