Хоценко решил судьбу омского ДК «Химик»

«Приведем их в порядок. Здесь необходимо создать современные пространства, чтобы молодежи было интересно и комфортно. В этом нам поможет грант Росмолодежи в размере 124 млн рублей, который мы получили в прошлом году в рамках конкурса “Регион для молодых”. Также добавим средства из областного бюджета», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.