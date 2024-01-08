Хоценко решил судьбу омского ДК «Химик»

На их развитие в 2024 году будут направлены средства федерального гранта, полученного регионом по итогам конкурса Росмолодежи «Регион для молодых».
8 января руководитель региона Виталий Хоценко побывал на объектах и оценил объем предстоящих работ. Проект реконструкции областного и городского молодежных центров будет реализован за год.
«Приведем их в порядок. Здесь необходимо создать современные пространства, чтобы молодежи было интересно и комфортно. В этом нам поможет грант Росмолодежи в размере 124 млн рублей, который мы получили в прошлом году в рамках конкурса “Регион для молодых”. Также добавим средства из областного бюджета», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.