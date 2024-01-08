Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам «Хезболлах» в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли новые удары по объектам вооруженного крыла шиитской организации «Хезболлах» на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов “Хезболлах” в Ливане, включая военные объекты, на которых действовали террористы “Хезболлах”», — говорится в сообщении.
Кроме того, «некоторое время назад противотанковая ракета была запущена из Ливана по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля», продолжили в пресс-службе. «В ответ ЦАХАЛ нанес удары по районам ливанской территории», — добавили военные.