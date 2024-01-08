Минздрав Молдовы собирается повысить цены на медицинские услуги

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы намерено повысить цены на медицинские услуги в государственных учреждениях. Законопроект, разработанный ведомством, предполагает повышение стоимости около 4600 медицинских услуг.
По информации портала agora.md, после повышения цен консультация стоматолога будет стоить от 368 до 383 леев, прием у семейного врача или специалиста обойдется в от 200−276 леев. Рентген грудной клетки в зависимости от специфики — от 65 до 502 леев.
Как заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, данная мера обусловлена ростом цен на лекарства и диагностические тесты, а также расходов на обслуживание современного оборудования, которым оснащены больницы. По ее словам, некоторые тарифы не менялись с 2011 года.
«Всем известно, что такое тонзиллэктомия (удаление миндалин). На сегодняшний день эта операция стоит 70 леев. В новом варианте цена составит 1124 лея. В операцию входит анестезия, инструменты, расходные материалы, медицинские препараты, работа медперсонала. Исследование биоптата на трихинеллез методом трихинеллоскопии стоит 8 леев. Новая цена составит 116 леев. Рост составил 1350%».
Она отметила, что «тарифы действительны для тех, кто не приобрел медицинскую страховку, но они также используются для расчета затрат медицинских учреждений, покрываемых затем страховой компанией».
Законопроект прошел стадию публичных обсуждений и в настоящее время находится на стадии одобрения и будет внесен в повестку дня одного из ближайших заседаний правительства. Стоимость реализации проекта в 2024 году составит около 550 тысяч леев.