Лукашенко назначил нового главу управления СК по Брестской области

Президентом Беларуси Александром Лукашенко назначен новый начальник управления Следственного комитета по Брестской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, стало известно, что на должность начальника управления Следственного комитета по Брестской области получил назначение Виктор Леган. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 8 января.
Известно, что возглавлявшего управление СК по Брестчине Дмитрия Конопляника освободили от этой должности еще в конце декабря 2023-го. Конопляк был уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, пишет sb.by.