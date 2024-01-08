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Лукашенко назначил нового главу управления СК по Брестской области

В Брестской области назначен новый начальник управления Следственного комитета.
Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко назначен новый начальник управления Следственного комитета по Брестской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, стало известно, что на должность начальника управления Следственного комитета по Брестской области получил назначение Виктор Леган. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 8 января.

Известно, что возглавлявшего управление СК по Брестчине Дмитрия Конопляника освободили от этой должности еще в конце декабря 2023-го. Конопляк был уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, пишет sb.by.