Лукашенко назначил нового главу управления СК по Брестской области

Известно, что возглавлявшего управление СК по Брестчине Дмитрия Конопляника освободили от этой должности еще в конце декабря 2023-го. Конопляк был уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, пишет sb.by.