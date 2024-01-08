В Приднестровье рассказали о потерях из-за новых пошлин в Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Введенные Кишиневом с 1 января 2024 года новые таможенные пошлины приведут к потерям для Приднестровья в 5 миллионов долларов, заявил глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг, слова которого передает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщали, что Кишинев отменил льготы приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили действия Кишинева не только как форму экономического давления, но и как подрыв общих усилий по нормализации диалога сторон.
«Введенная с 1 января 2024 года норма Таможенного кодекса РМ (Республики Молдова), требующая уплаты пошлины приднестровскими импортерами, по предварительным подсчетам, выльется в дополнительные расходы, превышающие 5 миллионов долларов», — сказал Розенберг на заседании Совета безопасности ПМР.
По его словам, добавляет трудностей, в том числе финансовых, и блокирование Молдавией банковских переводов.
«Наибольшие потери в случае уплаты таможенных пошлин ожидаются по таким позициям, как молоко, сливочное масло, сыры, яйца, сахар, макаронные, кондитерские изделия, а также стекловолокно, изделия из стекла, кондиционеры, холодильники, стиральные машины, видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура», — уточнил глава правительства непризнанного Приднестровья.
По его данным, приостановка деятельности заводов «Молдавизолит», «Потенциал» и «Прибор» уже привела к сокращению налоговых поступлений в приднестровский бюджет на 1,5 миллиона рублей в месяц. «При сохранении блокадной практики в отношении восьми обозначенных производителей в казну Приднестровья ежемесячно будет недопоступать 27 миллионов рублей», — подчеркнул Розенберг.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.