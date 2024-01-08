В Приднестровье рассказали о потерях из-за новых пошлин в Молдавии

Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщали, что Кишинев отменил льготы приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили действия Кишинева не только как форму экономического давления, но и как подрыв общих усилий по нормализации диалога сторон.