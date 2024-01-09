Минобороны Украины впервые произвело массовую закупку женской военной формы

С февраля 2023 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. Многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.