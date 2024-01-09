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Губернатор оценил стратегии развития ряда отраслей на ближайшие пять лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков ввел новую форму работы, согласно которой каждое ведомство в начале года представляет и защищает стратегию развития своего направления на 2024 год и ближайшие пять лет.
Источник: Правительство Красноярского края

6—8 января глава региона заслушал руководителей всех отраслей. Первый день был посвящен сельскому хозяйству, промышленности, транспорту, строительному блоку, экологии и другим направлениям. Также с докладами выступили руководители финансово-экономического блока.

Накануне Михаил Котюков оценил планы развития министерств социального блока.

О стратегических направлениях своей работы главе края доложили руководители министерства культуры, образования, здравоохранения, социальной политики, спорта.

Одна из основных ролей отводится системе образования. На обеспечение ее работы в этом году направлена четверть краевого бюджета, или более 100 млрд рублей. «Необходимо не только сформировать качественную систему образования в целом — от садика до профпереподготовки, но и активнее выявлять талантливых ребят, помогать им с выбором профессии, чтобы они оставались потом работать в крае. Кадровое обеспечение — ключевой вопрос, без которого не решить задач по развитию экономики региона и социальной сферы. Наша задача сегодня — связать содержание образования с требованиями рынка труда по всем отраслям», — отметил Михаил Котюков.

В сфере культуры планируется продолжить создание условий, чтобы с каждым годом как можно больше жителей края посещали культурные мероприятия. Помимо развития объектов отрасли в городах края, одним из способов достижения этой цели станет реализация специальной трехлетней программы «Сельский миллиард», которая подразумевает развитие сельской культуры.

Также знаковым показателем является вовлечение жителей края в занятия физкультурой и спортом. Сейчас регулярно занимаются спортом около половины жителей региона, к 2028 году их должно стать не менее 62%. Для этого будут реализованы мероприятия по популяризации и развитию массового спорта, а также повышению обеспеченности территорий спортсооружениями.

Задачи социальной политики края в этом году во многом связаны с объявленным Президентом Годом семьи. В первую очередь, это поддержка семей с детьми, реализация региональной программы по повышению рождаемости. Также в приоритете — поддержка семей участников СВО. В целом отрасль продолжит работу по улучшению демографических показателей края вместе с другими министерствами.

Региональная система здравоохранения должна сконцентрироваться на улучшении работы медицинских учреждений, чтобы каждому жителю края было удобно записаться к врачу и получить необходимую помощь. Будет продолжена модернизация больниц, повышение качества лекарственного обеспечения, выездная работа в сельских и труднодоступных территориях, развитие телемедицины и многое другое.

После детального обсуждения каждого доклада глава региона поручил министрам скоординировать планы социальных отраслей с учетом стратегических задач национального развития страны и потребностей жителей края.

Отметим, что по итогам этих рабочих встреч будет сформирована общая стратегия работы Правительства края на 2024 год и до 2028 года с учетом важных для региона задач, а также реализации федеральных программ.