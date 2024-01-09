Губернатор оценил стратегии развития ряда отраслей на ближайшие пять лет

Одна из основных ролей отводится системе образования. На обеспечение ее работы в этом году направлена четверть краевого бюджета, или более 100 млрд рублей. «Необходимо не только сформировать качественную систему образования в целом — от садика до профпереподготовки, но и активнее выявлять талантливых ребят, помогать им с выбором профессии, чтобы они оставались потом работать в крае. Кадровое обеспечение — ключевой вопрос, без которого не решить задач по развитию экономики региона и социальной сферы. Наша задача сегодня — связать содержание образования с требованиями рынка труда по всем отраслям», — отметил Михаил Котюков.