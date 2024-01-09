Расширить охват иммунизацией против кори поручил Смаилов

«Однако, как видим, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остаётся низким. В этой связи необходимо следующее. Акиматам совместно с Министерством здравоохранения расширить охват иммунизацией против кори. Также в целом нужно активизировать вакцинацию и другими профилактическими прививками. Особое внимание уделить пропустившим плановые прививки. При этом очень важно создать условия для вакцинации граждан в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах. В целом вопрос вакцинации нужно держать акимам на особом контроле», — сказал Смаилов.