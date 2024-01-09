Мирзиёев отметил труд работников прокуратуры Узбекистана наградами

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу работников прокуратуры орденами и медалями, сообщает пресс-служба президента.
Соответствующий Указ он подписал в День работников органов прокуратуры республики Узбекистан — 8 января.
Орденом «Мардлик» наградили:
- Аминова Шохруха Азаматовича — заместителя Генерального прокурора РУз.
- Хамдамова Улугбека Аслоновича — прокурора города Коканда Ферганской области.
- Орденом «Дўстлик» наградили:
- Ерниязову Венеру Тажетдиновну — заместителя начальника управления по республике Каракалпакстан Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз.
Медалью «Жасорат» наградили:
- Абдилазизова Давронбека Махмуджоновича — заместителя начальника отдела управления по Андижанской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.
- Буронова Нурбека Эркиновича — начальника отдела управления по Самаркандской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.
Медалью «Содиқ хизматлари учун» наградили:
- Болтаева Халима Хусанбоевича — начальника управления Генеральной прокуратуры РУз.
- Муратова Жахонгира Дилшатовича — прокурора Чиланзарского района города Ташкента.
- Сайфуллоева Эркина Худоёровича — заместителя начальника отдела управления по Навоийской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.
- Файзиева Вахоба Камоловича — старшего помощника прокурора города Кагана Бухарской области.
Медалью «Шуҳрат» наградили:
- Абдухакимова Муродулло Тогаевича — начальника управления Генеральной прокуратуры РУз.
- Каримова Хуршида Акрамовича — начальника кафедры Правоохранительной академии РУз.
- Кодирова Абдумумина Абдумажит угли — государственного исполнителя отдела по Шерабадскому району Сурхандарьинской области Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз.
- Ташпулатова Хуршида Сабиржановича — начальника отдела по Юнусабадскому району города Ташкента Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз.
- Хабилжонова Улугбека Хабилжон угли — прокурора города Ангрена Ташкентской области.