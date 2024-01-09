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Мирзиёев отметил труд работников прокуратуры Узбекистана наградами

Глава республики подписал Указ «О награждении группы работников в связи с Днем работников органов прокуратуры».
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Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу работников прокуратуры орденами и медалями, сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий Указ он подписал в День работников органов прокуратуры республики Узбекистан — 8 января.

Орденом «Мардлик» наградили:

  • Аминова Шохруха Азаматовича — заместителя Генерального прокурора РУз.
  • Хамдамова Улугбека Аслоновича — прокурора города Коканда Ферганской области.
  • Орденом «Дўстлик» наградили:
  • Ерниязову Венеру Тажетдиновну — заместителя начальника управления по республике Каракалпакстан Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз.

Медалью «Жасорат» наградили:

  • Абдилазизова Давронбека Махмуджоновича — заместителя начальника отдела управления по Андижанской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.
  • Буронова Нурбека Эркиновича — начальника отдела управления по Самаркандской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.

Медалью «Содиқ хизматлари учун» наградили:

  • Болтаева Халима Хусанбоевича — начальника управления Генеральной прокуратуры РУз.
  • Муратова Жахонгира Дилшатовича — прокурора Чиланзарского района города Ташкента.
  • Сайфуллоева Эркина Худоёровича — заместителя начальника отдела управления по Навоийской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.
  • Файзиева Вахоба Камоловича — старшего помощника прокурора города Кагана Бухарской области.

Медалью «Шуҳрат» наградили:

  • Абдухакимова Муродулло Тогаевича — начальника управления Генеральной прокуратуры РУз.
  • Каримова Хуршида Акрамовича — начальника кафедры Правоохранительной академии РУз.
  • Кодирова Абдумумина Абдумажит угли — государственного исполнителя отдела по Шерабадскому району Сурхандарьинской области Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз.
  • Ташпулатова Хуршида Сабиржановича — начальника отдела по Юнусабадскому району города Ташкента Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз.
  • Хабилжонова Улугбека Хабилжон угли — прокурора города Ангрена Ташкентской области.

Прокуратура
Шавкат Мирзиеев