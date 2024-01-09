Какой штраф ждет казахстанцев за мобильные переводы для заработка

При этом, если налогоплательщик не согласен с нарушениями, то он вправе представить пояснение об отсутствии нарушений с приложением подтверждающих документов. При неисполнении уведомления назначается налоговая проверка, в ходе которой с банков запрашивается полная информация по счету и фактически выносится решение о наличии/отсутствии нарушений. В 2023 году по итогам 2022 года в Комитет государственных доходов поступила информация о переводах на личные банковские счета от 100 разных лиц за три последовательных месяца.