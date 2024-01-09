Какой штраф ждет казахстанцев за мобильные переводы для заработка

Кроме того, за сокрытие доходов — штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов (при повторном нарушении — 300%). За невыдачу чека — от 15 до 50 МРП. Налоговики отмечают, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков. Они коснутся лишь предпринимателей, которые осуществляют деятельность без регистрации, либо скрывают доходы.
«Здесь важно отметить, что физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: это переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям. При этом такие переводы декларировать не нужно, поскольку такие переводы являются разовыми», — рассказала Айжан Бекеева.
Все это нужно, чтобы выявлять скрытые доходов и незарегистрированных предпринимателей, особенно тех, кто получает оплату через мобильные переводы на личные счета. Представители госоргана рекомендуют предпринимателям принимать оплату на специальные бизнес-счета.
«Контрольные меры включают камеральный контроль по регистрации деятельности и занижению доходов. В целом, камеральный контроль направлен на предоставление возможности налогоплательщикам самостоятельно устранить нарушения. В этой связи, будут направляться уведомления с информацией о выявленных нарушениях. Если налогоплательщик согласен с нарушениями, ему необходимо зарегистрировать ИП либо представить доп. декларацию с отражением не задекларированных сумм доходов (в зависимости от вида нарушения)».
При этом, если налогоплательщик не согласен с нарушениями, то он вправе представить пояснение об отсутствии нарушений с приложением подтверждающих документов. При неисполнении уведомления назначается налоговая проверка, в ходе которой с банков запрашивается полная информация по счету и фактически выносится решение о наличии/отсутствии нарушений. В 2023 году по итогам 2022 года в Комитет государственных доходов поступила информация о переводах на личные банковские счета от 100 разных лиц за три последовательных месяца.
Банки передают данные только по лицам, соответствующим определенным критериям. На данный момент информация доступна только по государственным служащим и их супругам за 2022 год.